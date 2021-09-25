Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола перед матчем с Челси волнуется, что в команде нет забивного бомбардира.

"Форвард – это форвард. Они всегда немного в стороне от остальных и находятся на своей волне. Вместе с вратарями они образуют группу игроков, к которым нужен особенный подход.

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Их сложнее подписать. Нам выпала честь иметь в составе Серхио Агуэро в течение стольких лет, но, к сожалению, в прошлом сезоне у него были серьезные травмы. Мы выжили без него, а когда он выходил на поле, у нас появлялось что-то особенное. У нас выдающиеся игроки, но нет такой мощности в атаке, как у Манчестер Юнайтед, Челси или Тоттенхэма.

Мы должны использовать командные качества. У нас нет футболиста, который может забить 25 голов за год, поэтому мы должны делать это всей командой. Это мы и попытаемся сделать по ходу нынешнего сезона", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Заметим, в 5 встречах кампании АПЛ сезона 2021/22 "горожане" забили 11 мячей. Улучшить статистику голов подопечные испанца смогут уже сегодня, 25 сентября, в поединке с Челси.

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