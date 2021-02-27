Подопечные Гвардиолы не без проблем справились с Вест Хэмом и продолжили свою феноменальную победную серию до 20-ти матчей.

Гюндоган был близок к переходу в Манчестер Юнайтед

На гол Диаша "молотобойцы" ответили точным ударом Майкла Антонио перед свистком на перерыв. Во втором тайме хозяева все же дожали лондонцев, решающим голом отметился Стоунз. Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Победа закрепила Сити лидером гонки, а Вест Хэм пока остается 4-м.

Манчестер Сити дуплетом центрбеков дожал Вест Хэм – Зинченко был полезным, а лондонцам рано в Европу