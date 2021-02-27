"Мы вели переговоры. Думаю, это было за два или три года до перехода из дортмундской Боруссии в Манчестер Сити. Мой бывший товарищ по Боруссии Синдзи Кагава перешел в Манчестер Юнайтед и сказал мне, что представители клуба несколько раз приходили на матчи, чтобы посмотреть на него, прежде чем совершить сделку.

Гвардиола намекнул на уход нескольких игроков Манчестер Сити

Я привлек их внимание. На самом деле, речь идет только о предварительных переговорах, поскольку дортмундская Боруссия сразу дала понять, что не желает прощаться со мной. У меня оставалось еще достаточно времени по контракту, поэтому на тот момент не было смысла с кем-то вести переговоры. И переход не состоялся", – цитирует Гюндогана Sky Sports.

Напомним, в 2016-м Илкай перебрался из Боруссии Д в лагерь Сити за 27 млн ​​евро. В нынешнем сезо АПЛ 30-летний немец провел 19 матчей, в которых отметился 11-ю голами и ассистом.

Зінченко прийме Вест Хем, надія Маліновського, Мілан проти Фонсеки та дуель Тухель-Сульшер: прев'ю космічного вікенду