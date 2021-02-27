Манчестер Сіті приймав Вест Хем у 26 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Вест Хем.

Підопічні Гвардіоли не без проблем впорались з Вест Хемом та продовжили свою феноменальну переможну серію до 20-ти матчів.

Гюндоган був близький до переходу в Манчестер Юнайтед

На гол Діаша "молотобійці" відповіли влучним ударом Майкла Антоніо перед свистком на перерву. У другому таймі господарі все ж дотисли лондонців, вирішальним голом відзначився Стоунз. Олександр Зінченко провів на полі увесь матч.

Перемога закріпила Сіті лідером перегонів, а Вест Хем поки залишається 4-м.

Манчестер Сіті дуплетом центрбеків дотиснув Вест Хем – Зінченко був корисним, а лондонцям зарано до Європи