Манчестер Сіті – Вест Хем – 2:1 – відео голів та огляд матчу
17:05 - Читать на русском
Манчестер Сіті приймав Вест Хем у 26 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Вест Хем.
завершено
30’ Рубен Діаш
68’ Джон Стоунз
Майкл Антоніо 43’
30’ Рубен Діаш
43’ Майкл Антоніо
68’ Джон Стоунз
Підопічні Гвардіоли не без проблем впорались з Вест Хемом та продовжили свою феноменальну переможну серію до 20-ти матчів.
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На гол Діаша "молотобійці" відповіли влучним ударом Майкла Антоніо перед свистком на перерву. У другому таймі господарі все ж дотисли лондонців, вирішальним голом відзначився Стоунз. Олександр Зінченко провів на полі увесь матч.
Перемога закріпила Сіті лідером перегонів, а Вест Хем поки залишається 4-м.
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