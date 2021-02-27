Манчестер Сити дуплетом центрбеков дожал Вест Хэм – Зинченко был полезным, а лондонцам рано в Европу
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити переиграл лондонский Вест Хэм. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".
Несмотря на статус одного из центральных противостояний игрового дня, дебют на Этихаде разочаровал поклонников обеих команд. Дэвид Мойес подготовил сюрприз и выставил формацию 3-4-2-1, которая позволила лондонцам компактно играть в обороне и ограничить продвижение "горожан" вперед.
Фактически первая реальная опасность возникла у ворот Сити на 19-й минуте: Лингард решился пробить метров с 20-ти, а мяч рикошетом от защитника отскочил к Соучеку, тот подал на Антонио, но англичанин не смог акцентировано пробить головой в верховой дуэли с Эдерсоном. Статистический портал Squawka ёмко описал первую четверть поединка коротким постом "Удары в первые 20 минут: Манчестер Сити – Лингард – 0:2".
Однако, все изменилось буквально за несколько минут. Затяжной подход "горожан" к владениям Рэндольфа начался с фола Доусона на фланге. Де Брюйне неудачно подал со штрафного, но новая загрузка от Зинченко подарила хозяевам угловой. Вест Хэм, казалось, отбился, но получил гол из ничего: Де Брюйне левой подал от правого края, а Рубен Диаш пробил кипера лондонцев ударом головой – 1:0.
Забитый мяч добавил Сити незаурядной уверенности. Тут же Ферран Торрес сместился с левого фланга и решился пробить – в руки Рэндольфу. А несколько минут спустя Уокер классной передачей из глубины бросил в прорыв Агуэро, но голкипер "молотков" вовремя выбежал за пределы штрафной и ликвидировал угрозу.
Однако, под занавес тайма Вест Хэм пришел в себя. Лондонцы обязаны были отыграться на 39-й минуте: Лингард прострелил в центр штрафной зоны, Антонио принял и пробил с разворота, но мяч лишь облизнул штангу. НоИ этот эпизод оказался репетицией. На 43-й Цоуфал ворвался на оперативный простор (эту зону опрометчиво покинул Зинченко) и сбросил Лингарду, который переадресовал мяч на дальнюю штангу, где атаку в одно касание результативно завершил Антонио!
Вторая половина началась с претензий лондонцев к арбитру, когда Лингард упал на линии штрафной после дуэли с Фернандиньо. Оливер нарушения правил не заметил, а повтор доказал его правоту – бразильский ветеран сыграл четко в мяч и фолить против воспитанника МЮ и не собирался.
Ман Сити ответил подключением к атаке Уокера. Англичанин продвинулся по родному флангу вперед и пробил со средней дистанции, но мяч разминулся со штангой. А на 58-й минуте супермомент создал Де Брюйне. Бельгиец протащил мяч по левому флангу и прострелил вдоль ворот, но Агуэро воспользоваться качественным пасом лидера команды не сумел.
Этот эпизод, очевидно, решил судьбу аргентинского форварда. Пеп Гвардиола почти сразу заменил его на Жезуса, а затем Фоден вышел вместо Торреса. Эффект замены испанца дали практически моментально, поскольку Сити вышел вперед уже через четыре минуты. Правда, в эпицентре свершения "горожан" оказались другие.
Это Зинченко подключился к атаке и отдал во фланг Марезу, алжирец сбросил под удар Стоунзу и Джон с лета вколотил мяч в сетку – 2:1! Центральный защитник оформил уже свой 3-й гол в нынешней кампании АПЛ, хотя до того "молчал" более 5 лет.
Забитый хозяевами второй мяч неожиданно легко расклеил всю структуру Вест Хэм. Команда Мойеса будто потеряла весь пыл и забыла о ключе к идеям впереди. Разочаровал и сам шотландец. Коуч "молотков" затянул с ходами в ответ и лишь на 84-й провел двойную замену, сняв инертного во втором тайме Антонио и Доусона.
Но и выход Боуэна с Бенрама не добавил лондонцам шансов. Создать хоть что-то похожее на финальный штурм Юнайтед так и не сумел. Как следствие, заслуженное поражение Вест Хэма как доказательство несостоятельности "молотков" реально бороться за место в топ-4.