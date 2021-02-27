Несмотря на статус одного из центральных противостояний игрового дня, дебют на Этихаде разочаровал поклонников обеих команд. Дэвид Мойес подготовил сюрприз и выставил формацию 3-4-2-1, которая позволила лондонцам компактно играть в обороне и ограничить продвижение "горожан" вперед.

Фактически первая реальная опасность возникла у ворот Сити на 19-й минуте: Лингард решился пробить метров с 20-ти, а мяч рикошетом от защитника отскочил к Соучеку, тот подал на Антонио, но англичанин не смог акцентировано пробить головой в верховой дуэли с Эдерсоном. Статистический портал Squawka ёмко описал первую четверть поединка коротким постом "Удары в первые 20 минут: Манчестер Сити – Лингард – 0:2".

Однако, все изменилось буквально за несколько минут. Затяжной подход "горожан" к владениям Рэндольфа начался с фола Доусона на фланге. Де Брюйне неудачно подал со штрафного, но новая загрузка от Зинченко подарила хозяевам угловой. Вест Хэм, казалось, отбился, но получил гол из ничего: Де Брюйне левой подал от правого края, а Рубен Диаш пробил кипера лондонцев ударом головой – 1:0.

Забитый мяч добавил Сити незаурядной уверенности. Тут же Ферран Торрес сместился с левого фланга и решился пробить – в руки Рэндольфу. А несколько минут спустя Уокер классной передачей из глубины бросил в прорыв Агуэро, но голкипер "молотков" вовремя выбежал за пределы штрафной и ликвидировал угрозу.

Однако, под занавес тайма Вест Хэм пришел в себя. Лондонцы обязаны были отыграться на 39-й минуте: Лингард прострелил в центр штрафной зоны, Антонио принял и пробил с разворота, но мяч лишь облизнул штангу. НоИ этот эпизод оказался репетицией. На 43-й Цоуфал ворвался на оперативный простор (эту зону опрометчиво покинул Зинченко) и сбросил Лингарду, который переадресовал мяч на дальнюю штангу, где атаку в одно касание результативно завершил Антонио!

Вторая половина началась с претензий лондонцев к арбитру, когда Лингард упал на линии штрафной после дуэли с Фернандиньо. Оливер нарушения правил не заметил, а повтор доказал его правоту – бразильский ветеран сыграл четко в мяч и фолить против воспитанника МЮ и не собирался.

Ман Сити ответил подключением к атаке Уокера. Англичанин продвинулся по родному флангу вперед и пробил со средней дистанции, но мяч разминулся со штангой. А на 58-й минуте супермомент создал Де Брюйне. Бельгиец протащил мяч по левому флангу и прострелил вдоль ворот, но Агуэро воспользоваться качественным пасом лидера команды не сумел.

Этот эпизод, очевидно, решил судьбу аргентинского форварда. Пеп Гвардиола почти сразу заменил его на Жезуса, а затем Фоден вышел вместо Торреса. Эффект замены испанца дали практически моментально, поскольку Сити вышел вперед уже через четыре минуты. Правда, в эпицентре свершения "горожан" оказались другие.

Это Зинченко подключился к атаке и отдал во фланг Марезу, алжирец сбросил под удар Стоунзу и Джон с лета вколотил мяч в сетку – 2:1! Центральный защитник оформил уже свой 3-й гол в нынешней кампании АПЛ, хотя до того "молчал" более 5 лет.

Забитый хозяевами второй мяч неожиданно легко расклеил всю структуру Вест Хэм. Команда Мойеса будто потеряла весь пыл и забыла о ключе к идеям впереди. Разочаровал и сам шотландец. Коуч "молотков" затянул с ходами в ответ и лишь на 84-й провел двойную замену, сняв инертного во втором тайме Антонио и Доусона.

Но и выход Боуэна с Бенрама не добавил лондонцам шансов. Создать хоть что-то похожее на финальный штурм Юнайтед так и не сумел. Как следствие, заслуженное поражение Вест Хэма как доказательство несостоятельности "молотков" реально бороться за место в топ-4.