Вице-чемпион Англии, похоже, не сомневается в скором оформлении громкого перехода Лионеля Месси из испанской Барселоны.

"Манчестер Сити уже готовится к тому, что соглашение будет заключено.

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Клуб обратился к крупной продюсерской компании с просьбой предоставить архивные фотографии Месси для подготовки аудиовизуальных материалов на случай согласования контракта", – написал журналист Марсело Беклер в своем твиттере.

Напомним, что Лионель Месси пошел на открытую конфронтацию с боссами "блаугранас". Нападающий высказал пожелание бесплатно покинуть Камп Ноу, но каталонцы настаивают на необходимости выплаты клаусулы в размере 700 млн евро.

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