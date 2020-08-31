Манчестер Сіті вже готує презентацію Мессі, – журналіст
Віце-чемпіон Англії, схоже, не має сумнівів, що вже незабаром оформить гучний перехід Ліонеля Мессі з іспанської Барселони.
"Манчестер Сіті уже готується до того, що угода буде оформлена.
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Клуб звернувся до великої продюсерської компанії з проханням надати архівні світлини Мессі для підготовки аудіовізуальних матеріалів на випадок узгодження контракту", – написав журналіст Марсело Беклер у своєму твіттері.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі пішов на відкриту конфронтацію з босами "блаугранас". Нападник висловив побажання безкоштовно покинути Камп Ноу, але каталонці наполягають на необхідності виплати клаусули в розмірі 700 млн євро.
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