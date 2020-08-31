Лионель Месси может прибегнуть к радикальным решениям, чтобы заставить Барселону отпустить его в другой клуб.

Звездный аргентинец готов бойкотировать не только тренировочные сборы, но и старт команды в Примере, информирует Marca.

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Барселона не спешит наказывать Месси и надеется решить конфликт мирным путем. На этой неделе Бартомеу встретится с отцом форварда, но шансы на положительный итог крайне малы. Месси и его представители считают, что он имеет право разорвать контракт и искать себе новую команду.

Напомним, сегодня Рональд Куман проводил первую тренировку в Барселоне, однако шестикратный обладатель "Золотого мяча" ее проигнорировал.

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