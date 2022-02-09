Манчестер Сіті підходив до домашньої зустрічі з Брентфордом у статусі лідера АПЛ, маючи відрив у 9 очок від найближчого переслідувача – Ліверпуля. Попри солідний гандикап, допускати осічку підопічні Пепа Гвардіоли не мали права, адже мерсисайдці зіграли на один матч менше. У випадку нічиєї або навіть поразки команда Юргена Клоппа отримала б змогу сильно скоротити відставання.

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Олександр Зінченко, який нещодавно повернувся до загальної групи й вийшов на заміну в кубковому матчі з Фулхемом, залишився у запасі. Втім, і без його підтримки "сині" контролювали хід поєдинку, нічого не дозволяючи супернику – щоправда, перший реальний момент господарі створили аж на 29-й хвилині. Голкіпер Райя вийшов з воріт і вибив м'яч з-під ніг Стерлінга, а Канселу вистрілив з добивання метрів з десяти. Вище воріт!

У наступні 5 хвилин "містяни" провели ще дві гольових нагоди. Так, на 32-й Стерлінг з лівого кута воротарського замикав "черпачок" від Фодена, пробивши "боковими ножицями" над поперечкою. На 34-й же Ляпорт прийняв м'яч у штрафному після розіграшу стандарту, завдавши удар у дальній нижній кут – вийшло поруч зі стійкою!

Зрештою, на 39-й Стерлінг увірвався в карний майданчик і отримав по ногах від Расмуссена. Пенальті! Марез впевнено його реалізував, відкривши рахунок. 1:0! Брентфорд, однак, мав нагоду відігратись перед перервою внаслідок прострілу Генрі – біля воріт Сіті сталася метушня, в якій Оньєка зачепився за м'яч, але Едерсон виручив Манчестер Сіті. У підсумку, відпочивати футболісти пішли за мінімальної переваги господарів.

В другому таймі зміст гри не змінювався. "Містяни" домінували на кожному клаптику поля, розігруючи класні комбінації, регулярно влітаючи на ударні позиції й заробляючи перспективні стандарти – втім, гольових моментів практично не було. У стартові 20 хвилин можна було згадати хіба що ефектне вривання Канселу повз трьох захисників у карний майданчик. Жоау завершив його пострілом з гострого кута, а Райя спіймав м'яч.

Пеп Гвардіола не витримав, змінивши на 67-й хвилині Мареза на Гріліша, а ще через дві хвилини господарі святкували взяття воріт! Щоправда, героєм став не Джек, а Райя. Голкіпер Брентфорда обрізався при передачі, а Стерлінг, підхопивши м'яч, влетів у штрафний і пробив низом – Мет парирував, однак Де Брюйне зіграв на добиванні. 2:0!

Після цього питання щодо переможця були зняті. Тим не менш, Сіті не збирався завершувати матч лишень з двома голами. Так, на 75-й хвилині оформити розгром міг Канселу, якому вдався шикарний дальній постріл, але від влучання у дев'ятку гостей врятувало плече Янссона. На 79-й же свою гармату метрів з 24-х розрядив Родрі – м'яч полетів у лівий нижній кут, але Райя парирував. На жаль для фанатів "містян", цей момент став останнім, а Зінченко на поле так і не вийшов. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Пепа Гвардіоли.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 60 очок, залишившись у статусі лідера чемпіонату та збільшивши відрив від другого місця до 12 очок. Брентфорд, програвши у п'ятому матчі АПЛ поспіль, тримається на чотирнадцятій позиції.

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