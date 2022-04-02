Сегодня ровно два месяца, как Александр Зинченко, без игровой практики в рамках АПЛ. За это время украинец отыграл полные матчи в Лиге чемпионов (дважды) и Кубке Англии. Да и вообще Хосеп Гвардиола не очень доверяет нашему земляку в чемпионате. До отчетного поединка у Саши было почти одинаковое количество сыгранного времени в лиге и в суммарно в кубковых турнирах – почти по 600 минут. Словом, место в запасе вполне ожидаемое, в 2022 году Зинченко лишь раз выходил на поле в матче АПЛ.

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Со старта Бернли пытался шокировать гостей. Удар Браунхилла головой оказался неточным. "Горожане" решили больше судьбу не испытывать и в ответ забили. Роскошный пас от Родри, Стерлинг сбрасывает на Де Брюйне. Бельгиец с таких позиций не мажет. 0:1. Дальше был ожидаемый контроль от Ман Сити. Контроль, потому что подопечные Гвардиолы не спешили превращать свое преимущество в голы. По-настоящему обострял только Стерлинг. Неудивительно, что именно Рахим оформил ассистентский дубль, помог отличиться еще и Гюндогану.

Гости с таким преимуществом спокойно доиграли первый тайм, а после перерыва повысили темп. Защита хозяев трещала, Ник Поут демонстрировал чудеса в воротах. Только мастерство голкипера не дало забить Родри и оформить дубль Гюндогану. Ман Сити, понимая уязвимость соперника, стал меньше думать об обороне и чуть не поплатился. Аке выносил уже с линии ворот. Правда, там еще и офсайд был.

Бернли, очевидно, радовался, что удавалось избегать разгромного счёта. Иначе объяснить отсутствие попыток атаковать очень тяжело. Первый удар в створ ворот Эдерсона случился на 75-й минуте. Из-за пределов штрафной и, конечно, без проблем для голкипера. На противоположном конце поля все еще было горячо. Старался вышедший на замену Бернарду. Португалец создал супермомент для Жезуса. Бразилец бил дважды – сначала штанга, а потом неточно.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу Манчестер Сити, который набрал 73 очка и вернул себе первое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре "горожане" сыграют против Ливерпуля, который отстает только на один зачетный пункт. Ждем матча за чемпионство.

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