Ливерпуль успешно продолжил погоню за Ман Сити Зинченко, который сегодня вновь лишь в запасе на матч против Бернли (начало в 17:00). Быстрое начало увидели зрители в данном поединке. Уже на первых минутах команды обменялись моментами. На неудачную попытку Салаха и Джонса гости ответили выпадом Сарра. Исмаила открылся под заброс из глубины, но перебросил ворота. На 13 минуте последовал первый прицельный удар. Кучо Эрнандес выиграл воздушную борьбу, Алиссон уверенно взял мяч. Еще один супермомент Уотфорда на 22-й минуте. Все тот же Алиссон выиграл дуэль один на один у Куцки.

Ливерпуль – Уотфорд: онлайн-трансляция матча АПЛ

А в следующей атаке центрбек Гомес, подменяющий травмированного Александера-Арнольда, подал с правого фланга идеально на голову Жоты, который перевисел в воздухе голкипера и сбросил в пустые ворота. Диогу в своем стиле. Забивает немало, но и транжирит супермоменты регулярно. Португалец не смог прошить Фостера с нескольких метров. Скромное преимущество Ливерпуля по итогу 1 тайма. Вроде бы и 9:4 по ударам, но статистика качества моментов показывает практически равновесие: 0,68:0,5 xG. Алиссон, вспышка Гомеса и голевое чутье Жоты перекрывают провальную работу Салаха наряду с отсутствием Трента и Мане.

Сарр на грани офсайда вылетел в контрнаступление и отдал идеальный пас. Кучо не попал в стопроцентной ситуации. У Ливерпуля за первые 40 минут после перерыва только серия из 11 подряд ударов мимо ворот. Салаха заменили на 68-й. Очевидно, что ротация перед Бенфикой после вояжа в Африку на матч отбора ЧМ-2022. Ходжсон выпустил экс-звезду луганской Зари Денниса, но героем нигерийцу стать не суждено: проиграл всю борьбу, провалился в дриблинге, забрался в офсайд.

Жота же сделал и второй гол, заставив соперника привезти на себе пенальти. На 89 минуте Ливерпуль попал в створ ворот. Фабиньо, еще один игрок со скамейки запасных, четко реализовал свой 19 пенальти подряд в чемпионатах Франции и Англии (ни одного промаха).. Команда Клоппа обходит Ман Сити, получая 2-очковое преимущество на вершине АПЛ до игры Зинченко и компании. Уотфорд остается в зоне вылета с отставанием в 3 балла от Эвертона, однако у команды Миколенко еще целых 3 матча в запасе.