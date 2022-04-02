В рамках субботней программы 31-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 31-й тур

Челси – Брентфорд – 1:4

Голы: Рюдигер, 48 – Янельт, 50, 60, Эриксен, 54, Висса, 87

Брайтон – Норвич – 0:0

Нереализованный пенальти: Мопе, 29 (Брайтон)

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:1

Голы: Хонни, 7, Янг, 36 (автогол) – Воткинс, 86 (пен)

Лидс – Саутгемптон – 1:1

Голы: Харрисон, 29 – Ворд-Проуз, 49

Главная сенсация 31 тура АПЛ случилось в Лондоне, где Челси неожиданно сгорел Брентфорду. Первый гол при этом забили хозяева – Рюдигер на 48-й минуте выстрелил в левый нижний угол после шикарного перевода от Канте. Гости ответили впечатляюще, отгрузив сразу четыре гола.

Уже на 50-й минуте счёт сравнял Янельт, расстрелявший ворота с передачи Мбемо, на 54-й Брентфорд вышел вперед в результате классного удара Эриксена под перекладину. Кстати, это его первый гол в АПЛ после возвращения.

На 60-й же "шмели" забили в третий раз – это Янельт оформил дубль. Челси после этого в чувство так и не пришел, а Брентфорд на 87-й провел и четвертый гол. Его всего через две минуты после появления на поле забил Висса. 1:4! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

В параллельных матчах можно отметить победу Вулверхэмптона над Астон Виллой. Бирмингемцы пропустили уже на 7-й минуте (голом отличился Хонни), а на 14-й они из-за травмы потеряли Диня. Люка заменил Янг, который на 36-й минуте подрезал мяч в свои ворота – 0:2! Именно с этими цифрами на табло команды отправились на отдых.

Размочить счет Астон Вилле удалось на 86-й минуте с пенальти, который реализовал Олли Воткинс. К сожалению для гостей, этот гол стал для них единственным. Вулверхэмптон удержал свою победу.

Лидс на своем поле провел поединок против Саутгемптона. Он завершился не очень-то удачно для обеих команд – они расписали ничью со счетом 1:1. Йоркширцы не смогли продолжить свою 2-матчевую победную серию, а "святым" не удалось прервать 3-матчевую безвыигрышную.

Брайтон и Норвич голов не забивали, хотя подопечные Грэма Поттера могли вырвать победу. "Чаек" подвел Мопей, не реализовавший пенальти на 29-й минуте. 0:0 на "Амексе".

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