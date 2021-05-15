Поединок Манчестер Сити против Ньюкасла в рамках 36-го тура АПЛ помог подопечным Гвардиолы побить собственный же рекорд.

"Горожане" на выезде обыграли Ньюкасл (4:3) и добыли уже 12-ю подряд победу в выездных поединках, информирует официальный твиттер клуба.

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Интересно, что предыдущий рекорд среди четырех английских дивизионов также принадлежал Манчестер Сити – подопечные Гвардиолы имели серию из 11 побед на выезде.

Отметим, что Манчестер Сити досрочно оформил чемпионство АПЛ и набрал уже 83 очка благодаря своей победе над Ньюкаслом.

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