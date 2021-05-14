Агуэро станет игроком Барселоны после завершения его контракта с Манчестер Сити, утверждает TyCSports.

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Отмечается, что нападающий согласовывает детали соглашения с каталонцами, а переход Серхио к "блаугранас" неизбежен. О трансфере должны объявить уже после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая. Его контракт с Манчестер Сити подходит к концу 30-го июня этого года.

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К слову, Агуэро провел лишь 18 матчей в составе "горожан" в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола и 1 ассист.

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