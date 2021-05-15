Манчестер Сити официально отпраздновал чемпионство в предыдущем туре, поэтому Пеп Гвардиола получил возможность спокойно готовиться к финалу ЛЧ. В рамках этой подготовки он провёл масштабную ротацию: пару центрбеков составили Гарсия и Аке, а в тройке нападающих стартовали Жезус, Стерлинг и Торрес – Зинченко же не попал даже в заявку. Вишенкой на чемпионском торте стало появление в воротах Скотта Карсона.

"Невероятно": Зинченко отреагировал на чемпионство Манчестер Сити

35-летний голкипер, который выигрывал ЛЧ ещё с Ливерпулем в стамбульском финале, 3645 дней не выходил на поле в матчах АПЛ. Последний раз он сыграл в элите аж в 2011 году против Ньюкасла на выезде – и вот он вернулся на этот же стадион, дебютировав в составе "горожан".. Эта пауза стала самой длинной в истории турнира.

Первый тайм встречи оказался чрезвычайно весёлым. Сити пытался контролировать ход игры, но отсутствие согласованных связей на поле позволяло Ньюкаслу уверенно держать гранда на дистанции. За стартовые 20 минут "горожане" не создали ни одного опасного момента, а "сороки" на 25-й ещё и вышли вперёд – это Крафт замкнул подачу Шелви с углового, забив дебютный гол в АПЛ.

На 36-й минуте хозяева могли и удвоить своё преимущество, однако мощный удар Шелви со стандарта попал в перекладину. Джонджо должно быть очень обидно, ведь всего за три минуты Ман Сити сравнял счёт в результате дальнего выстрела Канселу с рикошетом – 1:1! Ну, а на 42-й минуте украинские фаны должны были проронить ностальгическую слезу, ведь Торрес замкнул подачу Родри со штрафного шедевральным "ударом скорпиона" – 1:2! Получилось не менее красиво, чем когда-то у Клейтона Шавьера.

Впрочем, Ньюкасл не сдался. Уже в компенсированное время Сен-Максимен откликнулся на заброс из глубины, протащил мяч до штрафной и выкатил пас на правый край. Туда ворвался Жоелинтон, которого грубо срезал Аке – пенальти! Правда, для его назначения VAR пришлось рисовать офсайдные линии, хотя Аке явно оставил Аллена в игре при рывке. В конце концов, Кевин Френд указал на "точку", а Жоелинтон на 45+6-й минуте сравнял счёт. 2:2!

Второй тайм начался в среднем темпе и без явного преимущества какой-либо из команд. В какой-то момент показалось, что при такой равной игре Сити просто реализует разницу в классе в одной из атак, однако "сороки" имели на это своё мнение – на 61-й минуте Уиллок ворвался в штрафную "горожан" и получил по ногам от Уокера. Пенальти! Сам же Джо отправился его исполнять, мощно пробив в левый угол, однако Карсон парировал! К сожалению для Скотта, Уиллок тут же сыграл на добивании. 3:2.

Впрочем, уже через две минуты в дело вмешался тот самый класс Сити: Жезус вошёл на правый край штрафной, раскачал защитника и прострелил на 11 метров – Беседин в финале Кубка в аналогичной ситуации пробил мимо ворот, а вот Торрес не ошибся. 3:3! На 66-й же минуте "горожане" ещё и четвёртый гол провели вследствие дальнего выстрела Канселу в правый нижний угол. Дубравка парировал, но Торрес тут же сыграл на добивании. 3:4!

Кстати, Ферран в возрасте 21 года и 75 дней стал самым молодым автором хет-трика за команду Пепа Гвардиолы. Предыдущим рекордменом был 22-летний Лионель Месси.

Любители АПЛ после четвертого гола Манчестер Сити должны были вспомнить о легендарной перестрелке Ньюкасла с Арсеналом. Тогда "сороки" завершили со счётом 4:4, а в матче против таких "горожан" шанс на повторение легендарной истории казался очень высоким. Впрочем, гости за последние 30 минут не позволили провести у своих ворот ни одного момента. У чужих подопечные Пепа Гвардиолы оже не особо старались, поэтому финальный свисток зафиксировал эффектную победу чемпиона – 3:4!

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