Манчестер Сити уверенно одолел Эвертон в Кубке Англии (2:0), что способствовало продолжению беспроигрышной серии в гостях до 17 поединков во всех турнирах, сообщает Twitter "горожан".

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Теперь это новый рекорд клуба. В 17 встречах Зинченко и Ко одержали пятнадцать побед и две ничьи, а общий счет – 39:6. Предыдущее достижение было установлено еще в 1999 году.

К слову, продлить беспроигрышную серию Манчестер Сити сможет после паузы на матчи сборных – аж 3 апреля в выездном матче против Лестера.

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