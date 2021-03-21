Манчестер Сіті впевнено здолав Евертон у Кубку Англії (2:0), що посприяло продовженню безпрограшної серії у гостях до 17 поєдинків у всіх турнірах, повідомляє Twitter "містян".

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Тепер це новий рекорд клубу. В 17 зустрічах Зінченко і Ко здобули п'ятнадцять перемог та ще дві нічиї, а загальний рахунок – 39:6. Попереднє досягнення було встановлене ще у 1999 році.

До слова, продовжити безпрограшну серію Манчестер Сіті зможе після паузи на матчі збірних – аж 3 квітня у виїзному матчі проти Лестера.

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