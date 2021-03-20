Эвертон в рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии принимал в родных стенах Манчестер Сити. К этой встрече команда Карло Анчелотти подходила на фоне двух подряд поражений в АПЛ (от Челси и Бернли) и значительного количества травм – в первую очередь, "ирискам" не хватало Хамеса, Дукуре и двух вратарей (Ольсена и Пикфорда). В рамку вынужден был встать 21-летний португалец Вирджиния.

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Манчестер Сити подходил к матчу без потерь, но с традиционной для Пепа ротацией состава. На этот раз Гвардиола оставил на банке де Брюйне, Стоунза, Канселу, Родри, Эдерсона и Мареза, однако в основе вышли Гюндоган, Фоден, Фернандинью, Бернарду Силва, Габи Жезус, Стерлинг и куча других звезд. Нашлось место и для Зинченко. Только наличие Штеффена на воротах "горожан" намекало на какие-то изменения в составе – настолько мощные кадровые ресурсы у команды.

Впрочем, они практически никак не помогли Манчестер Сити в первом тайме. Команда играла первым номером и давила на штрафной Эвертона, однако ни одного опасного момента до перерыва гости не создали. За 45 минут можно вспомнить разве что два дальних удара в исполнении Стерлинга – один не был сложным для Вирджинии, а другой улетел на трибуны.

"Ириски" же могли еще и забить. Так, на 32-й минуте Ришарлисон принял мяч в штрафной после навеса с углового, развернулся и пробил в падении через себя – над перекладиной! Перед свистком на перерыв хозяева заработали стандарт, подачу с которого замкнул Мина. Мяч летел в дальний угол, однако Зинченко сыграл на линии, выбив его головой! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

На старте второго тайма содержание игры особо не изменилось, но Сити с горем пополам начал выжимать из себя какую-то остроту. Так, на 58-й минуте Фернандинью собрал на себе нескольких защитников и покатил в центр штрафной под удар Стерлингу – Рахим пробил в дальний угол, но Вирджиния спас. На 66-й голкипер вновь вступил в игру, парируя обводной выстрел Фодена метров с 20-ти под правую стойку. Эвертон огрызнулся угловым на 69-й, после которого мяч попал в прижатую руку Диаша. Майкл Оливер уверенно показал, что это не пенальти.

Манчестер Сити, конечно же, давил, комбинируя на чужой половине и загружая мяч к чужим воротам, но в середине второго тайма остроты вообще не возникало. Не помогала даже замена Бернарду Силвы на Мареза, поэтому на 80-й минуте Пеп решил добавить к атаке еще и де Брюйне. Довольно быстро Кевин начал пристрелку, пробив из-за пределов штрафной по центру – Вирджиния поймал мяч.

Казалось, что Эвертон дотянет матч до овертаймов, однако на 84-й минуте замены Гвардиолы сработали. Ляпорт протащил мяч через всю половину поля хозяев, отдал пас в зону перед штрафной на де Брюйне, а тот упал при смещении внутрь – Аймерик тут же поймал отскок и в падении выстрелил в перекладину! Гюндоган же оказался на добивании. 0:1!

На 90-й же Родри, который только вышел на поле, поймал отскок и с центра поля запустил передачу под рывок де Брюйне один на один – Кевин легко переиграл Вирджинию. 0:2!

Таким образом, Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка Англии. Там "горожан" уже ждет Саутгемптон, а последние две путевки на эту стадию разыграют в матчах Челси – Шеффилд Юнайтед и Лестер – МЮ.

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