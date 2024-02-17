"Это была хорошая игра. Второй тайм был намного лучше, чем первый. В первой половине мы были не в правильном ритме, а во втором прибавили, и это было действительно хорошее выступление, но не смогли победить. Манчестер Сити играл хорошо и имел много моментов. Мы должны были достичь цели и были близки к этому, но что есть, то есть. Чтобы играть против команды такого уровня, нужно играть 94 минуты. Сегодня этого не произошло.

Растраченные моменты Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Челси – 1:1

Я всегда настроен позитивно, но после того, как мы создали такое количество моментов после пропущенного гола, команда сделала все, что могла, и этого достаточно. Мы продолжим во вторник. Никто больше не будет играть (в АПЛ – прим.), потому что мы были в Саудовской Аравии, чтобы выиграть там клубный чемпионат мира, пытаемся восстановиться и сыграть хорошую игру.

Я играл 11 лет и забил 11 голов, поэтому не могу дать Холанду много советов. В следующий раз он забьет. В первом тайме мы сыграли не очень хорошо, и это то, что мы должны улучшить", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что Манчестер Сити разошелся миром с Челси (1:1). Эрлинг Холанд, несмотря на то, что нанес 9 ударов по воротам лондонцев, так и не смог забить.

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