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Манчестер Сити требует извинений от Хёнесса за слова о шейхе Мансуре

14:41 90 Читати українською
Манчестер Сити требует извинений от Хёнесса за слова о шейхе Мансуре
Ули Хёнесс / AP

Манчестер Сити хочет, чтобы президент Баварии Ули Хёнесс извинился за слова о том, что шейх Мансур открывает газовую трубу, чтобы выделить Гвардиоле деньги на трансферы.

Манчестер Сити возмутился утверждением президента Баварии Ули Хёнесса о выполнении трансферных желаний Пепа Гвардиолы и стремится извинений, сообщает Mirror.

Хёнесс рассказал, как Гвардиола убеждает шейха подписать новичка в Манчестер Сити – сенсационное заявление

Ранее президент мюнхенцев заявил, что как только наставник озвучивает имена и цены игроков, которых хочет подписать, шейх Мансур открывает газовую трубу на несколько миллиметров, чтобы отбить деньги.

Теги
Бавария Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Ули Хёнесс Трансферы Манчестер Сити Шейх Мансур
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