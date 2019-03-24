Манчестер Сити требует извинений от Хёнесса за слова о шейхе Мансуре

Манчестер Сити хочет, чтобы президент Баварии Ули Хёнесс извинился за слова о том, что шейх Мансур открывает газовую трубу, чтобы выделить Гвардиоле деньги на трансферы.

Манчестер Сити возмутился утверждением президента Баварии Ули Хёнесса о выполнении трансферных желаний Пепа Гвардиолы и стремится извинений, сообщает Mirror.

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Ранее президент мюнхенцев заявил, что как только наставник озвучивает имена и цены игроков, которых хочет подписать, шейх Мансур открывает газовую трубу на несколько миллиметров, чтобы отбить деньги.