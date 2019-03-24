Манчестер Сіті вимагає вибачень від Хьонесса за слова про шейха Мансура

Манчестер Сіті хоче, щоб президент Баварії Улі Хьонесс вибачився за слова про те, що шейх Мансур відкриває газову трубу, щоб виділити Гвардіолі гроші на трансфери.

Манчестер Сіті обурився на ствердження президента Баварії Улі Хьонесса про виконання трансферних бажань Пепа Гвардіоли і прагне вибачень, повідомляє Mirror.

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Раніше президент мюнхенців заявив, що як тільки наставник озвучує імена і ціни гравців, яких хоче підписати, шейх Мансур відкриває газову трубу на кілька міліметрів, щоб відбити гроші.