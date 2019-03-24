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Манчестер Сіті вимагає вибачень від Хьонесса за слова про шейха Мансура

14:41 509 Читать на русском
Манчестер Сіті вимагає вибачень від Хьонесса за слова про шейха Мансура
Улі Хьонесс / AP

Манчестер Сіті хоче, щоб президент Баварії Улі Хьонесс вибачився за слова про те, що шейх Мансур відкриває газову трубу, щоб виділити Гвардіолі гроші на трансфери.

Манчестер Сіті обурився на ствердження президента Баварії Улі Хьонесса про виконання трансферних бажань Пепа Гвардіоли і прагне вибачень, повідомляє Mirror.

Хьонесс розповів, як Гвардіола переконує шейха підписати новачка в Манчестер Сіті – сенсаційна заява

Раніше президент мюнхенців заявив, що як тільки наставник озвучує імена і ціни гравців, яких хоче підписати, шейх Мансур відкриває газову трубу на кілька міліметрів, щоб відбити гроші.

Теги
Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Улі Хьонесс Трансфери Манчестер Сіті Шейх Мансур
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