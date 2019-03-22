Хёнесс рассказал, как Гвардиола убеждает шейха подписать новичка в Манчестер Сити – сенсационное заявление

Президент Баварии Ули Хёнесс рассказал, каким образом наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола убеждает руководство клуба в необходимости подписания дорогих новичков.

"Если Гвардиола хочет приобрести какого-то новичка, который стоит 100 млн евро, то он летит на встречу к шейху. Он берет видео с футболистом и показывает ему во время совместного ужина.

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Затем они ужинают, смотрят видео, и шейх перечисляет необходимую сумму. На следующий день шейх открывает газовую трубу на несколько миллиметров и отбивает деньги.

Я горжусь, что в таких случаях мы в Баварии идем не в кредитный отдел, а используем собственные доходы", – цитирует Хёнесса Marca.

Напомним, Гвардиола возглавлял Баварию с 2013 по 2016 год. Именно из мюнхенского клуба специалист перебрался в Манчестер Сити.

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