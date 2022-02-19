Манчестер Сити принимает Тоттенхэм в 26-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Тоттенхэм стартовал в 19.30 по Киеву. Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице, опережая Ливерпуль на 6 очков. Тоттенхэм после трех подряд поражений опустился на 8-е место, имея в активе 36 пунктов.

"Горожане" последний раз проигрывали в АПЛ еще 30 октября. После этого действующие чемпионы выдали роскошную серию, выиграв 14 из 15-ти поединков лиги. На неделе Ман Сити де-факто решил вопрос о выходе в четвертьфинал ЛЧ, обыграв лиссабонский Спортинг на выезде со счетом 5:0.

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Прямая трансляция игры – на телеканале Setanta Sports. За основными событиями поединка Манчестер Сити – Тоттенхэм можно следить в онлайне "Футбол 24".

Александр Зинченко не попал в стартовый состав, оказавшись в запасе. На позиции левого защитника выйдет Жоау Канселу.

Стартовые составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Бернарду Силва, Гюндоган, Родри – Де Брюйне, Фоден, Стерлинг.

Тоттенхэм: Льорис – Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис – Кулусевски, Хёйбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Сон, Кейн.