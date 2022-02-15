Зинченко не попал в стартовый состав после погрома Норвича на выходных, хотя Гвардиола до конца думал о выходе украинца, а не номинального центрбека Стоунза, появление которого перевело Канселу на левый фланг. Матч, как и онлайн-трансляция Спортинг – Ман Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Ранее отчетные соперники противостояли друг другу только в рамках Лиги Европы, обменявшись домашними победами. Тогда 10 лет назад благодаря большему количеству забитых на выезде голов дальше прошли лиссабонцы, которые в следующем раунде с боями обыграли харьковский Металлист. Команда Гвардиолы уверенно возглавляет АПЛ, за последние 15 туров не обыграв лишь Саутгемптон (1:1). "Львы" же в португальской лиге отпустили в 6-очковый отрыв Порту.

Спортинг – Манчестер Сити: составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЛЧ

Фактически первый же удар гости реализовали. Сербские судьи сначала свистнули офсайд, но затем немецкий представитель VAR после откровенно затянутой паузы засчитал на 9 минуте гол, который забили на 7-й. Де Брюйне на добивании после попытки Фодена покатил Марезу, алжирец расстрелял пустые ворота. Стоунз эффектно подключился по правому краю во вратарскую, но головой с нескольких метров не попал. Родри выиграл борьбу на стандарте, а Бернарду взорвался из-за спин защитников и вколотил снаряд от перекладины. Вот вам и воспитанник враждебной для Спортинга Бенфики! Фантастический ляп Родри с пасом назад. Как же круто подчистил Ляпорт, а соперник уже видел перед собой свидание с вратарем.

Лиссабонцы разумно прессингуют и атакуют, входят во владения Эдерсона и заставляют команду Гвардиолы большими силами отходить назад. Как же сейчас качнули Де Брюйне в центре поля? Мгновенно быстрый пас португальцев прошел несколько линий, но Стоунз, как Ляпорт и Диаш ранее, красиво страхует. На 32 минуте Марез прошел правым флангом, отдал в сердце вратарской, а там Фоден легко разобрался с лежащими соперниками. Спортинг уже лупит с отчаяния метров с 35. Такой счет и реализация Сити из двух ожидаемых голов деморализуют.

Под занавес первого тайма Стерлинг выкатил назад, Бернарду снова ворвался из глубины и рикошетом от защитника окончательно озадачил голкипера. Де Брюйне на 45+3 показал, что у манчестерцев не каждый удар залетает. Манчестер Сити стал первой командой в истории Лиги чемпионов, выходящей на второй тайм в выездном матче плей-офф с преимуществом в 4 мяча. Все 5 игроков атакующего звена с голом либо ассистом.

На игроков Спортинга уже попросту жалко смотреть. Де Брюйне на старте второй половины, как на тренировке, подал на дальнюю штангу, Бернарду оформил хет-трик еще и головой, но судьи сжалились и зафиксировали крохотный офсайд с помощью VAR. Какой голасо на 58 минуте от Стерлинга. Несколько партнеров просили пас, но Рахим после сброса Бернарда выкрутил в девяточку. Почти сразу после этого Зинченко вышел на поле, заменив Стоунза. Гюндоган тоже на поле. Номинальная восьмерка вместо фальшивой девятки Фодена.

Зина дебютирует заблокированным ударом. Перед тем небольшой пожар в штрафной манчестерцев, но блок и подстраховка не дают Эдерсону даже хотя бы раз войти в игру. Хорошо играет Александр и в отборе, и первых попытках продвижения мяча. Марез попытался забить от колена капитана хозяев, и почти вышло же! Де Брюйне и Гюндоган получают болезненные удары по ногам. Это все, на что сподобился Спортинг в финишные минуты. Бельгиец тоже едва не взял в невольные ассистенты защитника "львов".

История Лиги чемпионов богата рекордами и особыми достижениями! Убедитесь в этом, просматривая любимые матчи с коктейлями Żubrówka. Żubrówka – для тех, кто желает настоящего! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях здесь.

Роскошный разрезной пас Фернандинью, а вот дальше Зинченко поспешил с прострелом на одинокого Делапа, так что вратарь сыграл на перехвате. Манчестер Сити в ходячем режиме в развалочку провел вторую половину. Если бы захотели, могли унизить соперника еще больше. Однако и так первый четвертьфиналист Лиги чемпионов 2021/22, по сути, определился досрочно. Футбол из разных планет мы сегодня увидели.