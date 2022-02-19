Манчестер Сіті приймає Тоттенхем у 26-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Тоттенхем стартує о 19:30 за Києвом. Команда Хосепа Гвардіоли лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Ліверпуль на 6 очок. Тоттенхем після трьох поспіль поразок опустився на 8-му сходинку, маючи в активі 36 пунктів.

"Містяни" востаннє програвали в АПЛ ще 30 жовтня. Після цього чинні чемпіони видали розкішну серію, вигравши 14 із 15-ти поєдинків ліги. На тижні Ман Сіті де-факто вирішив питання виходу у чвертьфінал ЛЧ, обігравши лісабонський Спортінг на виїзді з рахунком 5:0.

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Пряма трансляція гри – на телеканалі Setanta Sports. За основними подіями поєдинку Манчестер Сіті – Тоттенхем можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад, опинившись у запасі. На позиції лівого захисника вийде Жоау Канселу.

Стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Бернарду Сілва, Гюндоган, Родрі – Де Брюйне, Фоден, Стерлінг.

Тоттенхем: Льоріс – Емерсон, Ромеро, Дайєр, Девіс – Кулусевскі, Хьойберг, Бентанкур, Сессеньон – Сон, Кейн.