Манчестер Сити столкнулся с кадровой катастрофой в центре нападения – вслед за Агуэро травмировался и Жезус
Хосепу Гвардиоле придется искать решение проблемы центрфорварда в составе Манчестер Сити.
Нападающий "горожан" Габриэл Жезус пропустит минимум месяц из-за травмы, утверждает ESPN.
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Бразилец стал безальтернативным вариантом на острие атаки после травмы Серхио Агуэро. Впрочем, в ближайших матчах Хосепу Гвардиоле придется найти решение этой проблемы. Правда, в сентябре Манчестер Сити проведет всего два матча, а затем начнется пауза на игры сборных.
Добавим, что Жезус забил мяч в матче против Вулверхэмптона (3:1), которым "горожане" начинали сезон 2020/21.
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