Нападник "містян" Габріел Жезус пропустить щонайменше місяць через травму, стверджує ESPN.

Жезус міг опинитись в Динамо 5-6 років тому, – екс-тренер Львова Жилмар

Бразилець став безальтернативним варіантом на вістря атаки після травми Серхіо Агуеро. Втім, у найближчих матчах Хосепу Гвардіолі доведеться знайти вирішення цієї проблеми. Щоправда, у вересні Манчестер Сіті проведе лише два поєдинки, а потім розпочнеться пауза на ігри збірних.

Додамо, що Жезус забив м'яч у матчі проти Вулверхемптона (3:1), який "містяни" розпочинали сезон 2020/21.

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