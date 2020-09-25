Бывший наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва рассказал о возможном трансфере звезды Манчестер Сити в Динамо несколько лет назад.

"Футбольный агент Сергей Веселков работал в запорожском Металлурге, а потом перешел в Динамо. Он сказал мне, что занимает должность по типу правой руки президента.

Сабо: Динамо дома обыграет Гент

Как-то я позвонил ему и сказал, что у меня есть один нападающий – бомба. Сбросил ему видео. Этот футболист забил 16 голов. Это был Габриэл Жезус. Веселков ответил: "16 или 17 лет? Что это такое?".

Но время шло. Бразилец стал игроком основы Палмейрас, а потом перешел в Манчестер Сити. А я предлагал его Динамо. Сейчас Веселков думает: "Что я наделал". Он не поверил в меня, просил привезти футболиста на просмотр, а я звал его в Бразилию. Это правда, это было 5-6 лет назад. Я не виноват, что он не оказался в Динамо. Все вопросы к Веселкову", – цитирует Жилмара Sport Arena.

Напомним, бразилец Габриэль Жезус с 2017 года защищает цвета Манчестер Сити, куда перебрался из Палмейраса. В прошлом сезоне он провел 53 матча за "горожан" во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 ассистами.

"У Динамо отримав п'ять "Волг": Лобановський, дзвінок Суркіса, під дулом автомата – інтерв'ю з володарем Золотого м'яча