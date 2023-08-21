Манчестер Сити и Ренн согласовали переход 21-летнего бельгийца Жереми Доку, утверждает инсайдер Саша Тавольери. Эту информацию подтверждает и Фабрицио Романо.

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Сумма трансфера вместе с бонусами составит 65 млн евро. Доку уже завтра должен прибыть в Манчестер, а на 23 августа запланирован медосмотр и подписание 5-летнего контракта. В команде Гвардиолы игрок сборной Бельгии заменит Рияда Мареза, ранее проданного Аль-Ахли за 35 млн евро.

В прошлом сезоне Доку отыграл за Ренн 35 матчей, оформив 7 голов и 4 ассиста. Вингер стал одной из самых ярких персон противостояния с Шахтером в 1/16 Лиги Европы. Бельгиец отдал по результативной передаче в каждом матче, но затем промахнулся в послематчевой серии пенальти и посодействовал вылету "красно-черных".

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