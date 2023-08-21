Манчестер Сіті та Ренн узгодили перехід 21-річного бельгійця Жеремі Доку, стверджує інсайдер Саша Тавольєрі. Цю інформацію підтверджує і Фабріціо Романо.

Зірка Манчестер Сіті стане одноклубником Роналду – Аль-Наср закрив черговий топ-трансфер

Сума трансферу разом з бонусами складе 65 млн євро. Доку вже завтра повинен прибути в Манчестер, а на 23 серпня запланований медогляд і підписання 5-річного контракту. В команді Гвардіоли гравець збірної Бельгії замінить Ріяда Мареза, якого раніше продали Аль-Ахлі за 35 млн євро.

У минулому сезоні Доку відіграв за Ренн 35 матчів, оформивши 7 голів та 4 асисти. Вінгер став однією з найяскравіших персон протистояння з Шахтарем у 1/16 Ліги Європи. Бельгієць віддав по результативній передачі у кожному матчі, але потім схибив у післяматчевій серії пенальті і посприяв вильоту "червоно-чорних".

Мудрик отримав подарунок долі, але не вразив – Челсі програв Вест Хему, жах найдорожчого футболіста АПЛ