Хосеп Гвардиола продолжает искать форварда, который в будущем станет заменой для 32-летнего Серхио Агуэро. Едва ли не приоритетным вариантом для испанского тренера стал Дарвин Нуньес, который защищает цвета Бенфики. Об этом сообщает Telegraph.

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21-летний Нуньес стал самым дорогим приобретением в истории португальского клуба. В сентябре Бенфика выложила испанской Альмерии 24 млн евро. Уругваец начинал карьеру на родине в составе Пеньяроля, а в Европу перебрался летом 2019-го за 7 млн ​​евро.

В сезоне 2020/21 Нуньес забил за лиссабонцев 5 голов в 11 матчах (к которым добавил еще и 6 ассистов). Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го, а Transfermarkt оценивает нападающего в 18 млн евро.

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