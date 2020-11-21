Хосеп Гвардіола продовжує шукати форварда, який у майбутньому стане заміною для 32-річного Серхіо Агуеро. Чи не пріоритетним варіантом для іспанського тренера став Дарвін Нуньєс, який захищає кольори Бенфіки. Про це повідомляє Telegraph.

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21-річний Нуньєс став найдорожчим придбанням в історії португальського клубу. У вересні Бенфіка виклала іспанській Альмерії 24 млн євро. Уругваєць розпочинав кар'єру на батьківщині у складі Пеньяроля, а в Європу перебрався влітку 2019-го за 7 млн євро.

У сезоні 2020/21 Нуньєс забив за лісабонців 5 голів в 11 матчах (до яких додав ще й 6 асистів). Його контракт розрахований до 30 червня 2025-го, а Transfermarkt оцінює нападника в 18 млн євро.

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