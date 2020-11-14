Английский Манчестер Сити не отказался от намерений оформить переход лидера испанской Барселоны Лионеля Месси.

"Горожане" предложат аргентинцу двойной трансфер. Об этом со ссылкой на журналиста Дина Джонса сообщает Mundo Deportivo.

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Месси летом 2021-го может перебраться на Этихад в статусе свободного агента. В свою очередь после английского этапа карьеры нападающий сможет поиграть за океаном – в североамериканской МЛС. В составе Нью-Йорк Сити, входящего в совместной с Ман Сити когорты клубов City Group, Лео якобы завершит карьеру.

Напомним, что Лионель Месси на профессиональном уровне выступал только в составе Барселоны.

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