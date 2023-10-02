Бывший нападающий и председатель Манчестер Сити Фрэнсис Ли ушел из жизни в возрасте 79 лет.

В понедельник, 2 октября, Манчестер Сити на своём официальном сайте сообщил о кончине клубной легенды Фрэнсиса Ли. Он ушёл из жизни в возрасте 79 лет после длительного сражения с раком.

Гвардиола объяснил, почему не выпустил Холанда в проигранном матче Кубка лиги – тренер Ман Сити не расстроен вылетом

Ли выступал за "горожан" с 1967 по 1974-й год, и провёл в составе команды 330 матчей, в которых забил 148 мячей. За этот период он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги, два Суперкубка Англии и Кубок обладателей Кубков. В 1994 году он на четыре года возглавил клуб, заняв пост председателя совета директоров.

На счету Ли 27 матчей за сборную Англии и 10 забитых мячей.

Манчестер Сити вылетел от Ньюкасла, камбэк Ливерпуля, Миколенко помог Эвертону пройти дальше: Кубок английской лиги