Колишній нападник і голова Манчестер Сіті Френсіс Лі пішов із життя у віці 79 років.

У понеділок, 2 жовтня, Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про смерть клубної легенди Френсіса Лі. Він пішов із життя у віці 79 років після тривалої битви з раком.

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Лі виступав за "містян" з 1967 по 1974-й рік, і провів у складі команди 330 матчів, в яких забив 148 м'ячів. За цей період він виграв чемпіонат Англії, Кубок Англії, Кубок ліги, два Суперкубки Англії і Кубок володарів Кубків. У 1994 році він на чотири роки очолив клуб, обійнявши посаду голови ради директорів.

На рахунку Лі 27 матчів за збірну Англії і 10 забитих м'ячів.

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