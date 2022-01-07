Манчестер Сити сконфузился в интервью с Зинченко, наложив российские мотивы
22:25 - Читати українською
Пресс-служба Манчестер Сити подготовила интервью с украинским защитником Александром Зинченко, но допустила ошибку.
Манчестер Сити серьезно ошибся при оформлении видеоинтервью Александра Зинченко, добавив неудачное музыкальное сопровождение.
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В начале видео слышны мотивы балалайки – русского народного музыкального инструмента. Очевидно, пресс-служба клуба восприняла эти мотивы за украинские.
Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Ман Сити 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.
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