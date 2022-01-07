Манчестер Сіті сконфузився в інтерв'ю з Зінченком, наклавши російські мотиви
22:23 - Читать на русском
Прес-служба Манчестер Сіті підготувала інтерв'ю з українським захисником Олександром Зінченком, але припустилась помилки.
Манчестер Сіті серйозно помилився при оформленні відеоінтерв'ю Олександра Зінченка, додавши невдалий музичний супровід.
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На початку відео чутно мотиви балалайки – російського народного музичного інструменту. Вочевидь, прес-служба клубу сприйняла ці мотиви за українські.
Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Ман Сіті 12 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.
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