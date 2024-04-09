Исламская организация ИГИЛ заявила о планах организовать теракты во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 9 и 10 апреля.

Тухель рассказал, благодаря чему Бавария может победить Арсенал в Лиге чемпионов

Фонд Аль-Азаим, медиа, ответственное за распространение сообщений от Исламского государства, опубликовало изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут матчи на этой неделе –- Эмирейтс, Парк де Пренс, Метрополитано и Сантьяго Бернабеу. На фотографии также есть надпись "Убить их всех".

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов Реал сыграет с Манчестер Сити, ПСЖ – с Барселоной, Арсенал будет принимать Баварию, а Атлетико" встретится с Боруссией Д.

Арсенал – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов