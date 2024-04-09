Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве прошлогодних полуфиналистов Лиги чемпионов за выход в новый полуфинал.

Противостояние Реала и Манчестер Сити в Лиге чемпионов уже стало классическим. За 12-летнюю историю команды пересекались в турнире пять раз, причем четыре из них – в плей-офф. Особенно яркими стали последние сезоны, в которых команды дважды сражались за финал турнира. В 2022 году сильнее были испанцы, а через год англичане взяли реванш.

Это были не простые матчи, а настоящее столкновение философий. Пеп Гвардиола и его Сити – это главный представитель системного стиля, в рамках которого создается структура игры с заранее определенными принципами, а уже под них подбираются футболисты. Долгое время именно эта концепция доминировала до второго пришествия Карло Анчелотти в Реал.

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Его Мадрид – икона релятивного направления (его еще называют адаптивным). Оно основывается на адаптации тренера под возможности футболистов. Задача тренера – создание такого рисунка игры, в котором лучшие качества исполнителей максимизируются, а взаимодействие между ними проходит на основе естественной сыгранности.

Оба коучи успели наплодить своих ценителей через топовых коллег, а их подопечные в будущем должны заполонить тренерские кресла европейских грандов. Впрочем, это будет потом – а прямо сейчас Реал и Манчестер Сити борются за выход в полуфинал Лиги чемпионов. И снова фаворит непонятен.

Год назад казалось, что Пеп победил Карло, выстроив идеальную футбольную машину. Тем не менее, эта идеальная машина по делу проиграла в Мадриде – и пошла на спад еще до триумфального финала-2023. Нынешний же Сити кажется тенью той грозной силы. Команда идет третьей в турнирной таблице АПЛ (пусть и в одном очке от двух лидеров), не зная побед в матчах против главных конкурентов.

Арсеналу в текущем чемпионате проиграли на выезде, а недавняя домашка завершилась нулевой ничьей (плюс, "канонирам" проиграли Суперкубок). С Ливерпулем дважды сыграли по 1:1. Когда Тоттенхэм и Ньюкасл были на пике, их тоже не удалось победить (правда, "шпор" выбили из Кубка благодаря позднему голу). Уверенно бить удалось только МЮ.

Даже в матчах с середняками или аутсайдерами "горожане" отчасти выдают неоднозначные игры. Частично это объясняется кадровыми проблемами – Де Брюйне и Стоунз играют короткими отрезками от травмы до травмы, некоторое время возникали проблемы у Холанда, а сейчас в лазарете оказались Аке и Уокер. Все это заставляет Пепа искать какие-то альтернативные варианты, поэтому найти наиболее эффективную модель не удается.

Во-вторых, оверсинкинг Пепа остается на месте – показательным стал билд-ап во встрече с Арсеналом, в который привлекали чуть ли не полкоманды. Это вылилось в отсутствие открытий на второй трети. В итоге, матч засох без моментов.

Несмотря на все проблемы, результаты Манчестер Сити заставляют дрожать. Последнее поражение случилось в начале декабря от Астон Виллы, а с тех пор команда провела 25 матчей во всех турнирах. 21 из них завершился победами. На фоне конкурентов в борьбе за золото АПЛ "горожане" имеют преимуществе в качестве контроле мяча, что заметно по успешности билд-апа – они в огромном отрыве.

Словом, Реалу будет очень непросто, но мадридцы тоже находятся в сильной форме. В чемпионате Реал последний раз проиграл аж в сентябре в дерби с Атлетико, а дальше началась 24-матчевая беспроигрышная серия. Также было поражение от "матрасников" в Кубке – других поражений подопечные Карло Анчелотти до сих пор не знают. Как следствие, "королевский клуб" держится на вершине Ла Лиги с 8-очковым отрывом.

У мадридцев лучшая атака по факту (66 голов), хотя по xG Барселона создала больше (64). Зато у мадридцев безусловно лучшая оборона – они пропустили всего 20 голов при 27 ожидаемых. И это при травмах почти всех центрбеков в течение сезона. Разницу между ожидаемыми пропущенными и реальными частично покрывает Лунин, который по всем статистическим показателям входит в топ-10 голкиперов мира.

Сильные качества Реала остаются на месте. Команда чрезвычайно живуча под прессингом, убивая его элегантными розыгрышами. Здесь стиль Карло Анчелотти играет на пользу команде – футболисты имеют больше прав на импровизацию. Кроме того, состав наполнен большим количеством универсалов, что позволяет перестраивать игру без замен и делает тактику "бланкос" более гибкой.

Впрочем, в своем желании контролировать мяч и быть устойчивым под давлением Карло Анчелотти иногда перегибает. Показательным стал ответный матч против РБ Лейпциг, когда Кроос садился в заднюю тройку, Джуд опускался из глубины, а фулбеки заходили в опорную зону – мадридцы скапливались у мяча, оставаясь без вариантов продолжения в следующей трети поля.

Также стоит отметить определенную вайлуватость Реала. "Королевский клуб" не производит впечатление машины, уничтожающей все живое – время от времени команда выдает неубедительные поединки с небольшим количеством моментов. Или же доминирует, ничего не позволяя оппоненту и забивая 1-2 гола – и больше ничего не создает, ограничиваясь контролем. Очевидно, что в матче с Манчестер Сити "сливочные" будут настроены лучше, но факт остается фактом.

Кадровая ситуация

Реал не может рассчитывать на Алабу и Куртуа. К отсутствию первого уже привыкли, а вот готовность Тибо к камбэку интригует – он быстро восстанавливается. Вряд ли бельгиец сыграет в четвертьфиналах, однако ближе к маю его могут попытаться вернуть.

Манчестер Сити не помогут Аке и Уокер. Под вопросом остается участие Гвардиола – зато вернулся Эдерсон. Правда, бразилец на поле еще не выходил, а выпускать его сразу под Реал опасно.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга – Беллингем – Родриго, Винисиус

Манчестер Сити: Эдерсон – Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Грилиш – Холанд

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Несмотря на домашний статус поединка, Реал считается андердогом противостояния. Звучит неоднозначно, но именно так шансы "сливочных" на победу оценили букмекеры. Правда, на успех Манчестер Сити тоже поставили высокие коэффициенты.

Этот матч из разряда тех, на который лучше не ставить. Даже результативность предсказать трудно. Оба коллектива по-своему грозные – и по-своему уязвимые. Все решит не стартовый план, а реакция тренеров на ходы друг друга, а также реализация задуманного. Или же реализация моментов. До ответного матча в этой паре ничего не понятно.