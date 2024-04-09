Норвезький нападник не збирається покидати "містян", але під час трансферного вікна може статися все що завгодно.

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Як інформує Relеvo, попри те, що Реал зосереджений на трансфері Кіліана Мбаппе, "вершкові" також стежать за ситуацією з Холандом. Його контракт з Манчестер Сіті діє до 2026 року. Однак є спосіб підписати форварда раніше. В угоді з "містянами" є пункт про відхід і він становить 175 мільйонів євро. Ерлінг може активувати його у будь-який час.

Холанд виступає за Манчестер Сіті з 2022 року. Загалом він зіграв за "містян" у 89 матчах у всіх турнірах, в яких забив 82 голи та віддав 15 асистів. У складі команди Гвардіоли норвежець здобув требл, вигравши АПЛ, Лігу чемпіонів та Кубок Англії.

Нагадаємо, що за Ерлінгом Холандом стежить також Барселона, утім, "кулес" не мають достатньо коштів, щоб оформити трансфер нападника.

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