Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду был бы желанным гостем в составе мадридского Реала, за который провел лучшие годы карьеры.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти горячо поддерживает идею возвращения 36-летнего португальца на Сантьяго Бернабеу, сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito.

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Итальянец хотел бы, чтобы переговоры с Кришем начались как можно скорее, ведь до окончания окна остается 2 недели. Большинство игроков Реала также не прочь снова видеть Роналду в своей раздевалке. Впрочем, настроение Флорентино Переса совсем другое. Президент Реала несколько раз подчеркивал, что возвращение звездного форварда не входит в приоритеты клуба.

К слову, в прошлом сезоне Роналду сыграл в 44 матчах в составе Ювентуса, записав в свой актив 36 голов и 4 ассиста. Действующий контракт нападающего завершается следующим летом.

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