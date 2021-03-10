Манчестер Сити принимает Саутгемптон в рамках 33-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Саутгемптон состоится сегодня, 10 марта. Стартовый свисток на стадионе Этихад прозвучит в 20:00 по Киеву. Смотреть игру вживую можно на телеканале Setanta. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24". Александр Зинченко второй матч подряд сохранил место в стартовом составе.

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К отчётному противостоянию команды подходят в разном настроении. Накануне "горожане" уступили впервые за 28 матчей, да еще и своим шумным соседям по Манчестеру. В свою очередь, Саутгемптон наоборот прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала 9 матчей (8 поражений). Две предыдущие очные встречи команд завершились с одинаковым счетом – 1:0. По победе у каждого коллектива.

Манчестер Сити – Саутгемптон: стартовые составы на матч АПЛ:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Диаш, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне – Бернарду, Марез, Фоден

Саутгемптон: Маккарти – Бертран, Вестергор, Салису, Стивенс, Беднарек – Уорд-Праус, Рэдмонд, Дженепо, Армстронг – Адамс