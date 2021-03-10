Манчестер Сіті приймає Саутгемптон в рамках 33-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Саутгемптон відбудеться сьогодні, 10 березня. Стартовий свисток на стадіоні Етіхад пролунає о 20:00 за Києвом. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Setanta. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Олександр Зінченко другий матч поспіль зберіг місце у стартовому складі.

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До звітного протистояння команди підходять у різному настрої. Напередодні "містяни" поступилися вперше за 28 матчів, та ще й своїм галасливим сусідам у Манчестері. Своєю чергою, Саутгемптон навпаки перервав безвиграшну серію, яка налічувала 9 матчів (8 поразок). Дві попередні очні зустрічі команд завершилися з однаковим рахунком – 1:0. По перемозі у кожного колективу.

Манчестер Сіті – Саутгемптон: стартові склади на матч АПЛ:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Ляпорт, Діаш, Зінченко – Фернандінью, Гюндоган, Де Брюйне – Бернарду, Марез, Фоден

Саутгемптон: Маккарті – Бертран, Вестергор, Салісу, Стівенс, Беднарек – Ворд-Праус, Редмонд, Дженепо, Армстронг – Адамс