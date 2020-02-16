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Манчестер Сити рискует потерять чемпионство АПЛ сезона 2013/14

13:53 214 Читати українською
Манчестер Сити рискует потерять чемпионство АПЛ сезона 2013/14
Манчестер Сити, сезон 2013/14 / Фото Premier League

Похоже, Манчестер Сити дорого поплатится за возможные финансовые махинации.

Английская футбольная лига может лишить Манчестер Сити титула чемпиона АПЛ сезона 2013/14, сообщает Dailymail.

Манчестер Сити грозит понижение в классе из-за нарушения ФФП, – СМИ

Такое наказание связано с нарушением финансового фэйр-плей "горожанами" в 2012-2016 годах. Ранее УЕФА дисквалифицировал Сити из еврокубков на 2 последующие сезоны и обязал выплатить 30 млн евро штрафа.

Напомним, Манчестер Сити обвиняют завышенные сумм спонсорских контрактов, чтобы скрыть реальные убытки клуба.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

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