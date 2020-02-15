Манчестер Сити грозит понижение в классе из-за нарушения ФФП, – СМИ

Проблемы Манчестер Сити на дисквалификации из еврокубков не завершились – "горожане" могут потерять свое место в АПЛ.

Манчестер Сити может опуститься в четвертый дивизион Англии из-за нарушения финансового фэйр-плей, сообщает Daily Star со ссылкой на The Independent.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

Отмечается, что руководство Премьер-лиги может действовать согласно собственным лицензированием, которое следует из регламента УЕФА по финансовому фейр-плей. Однако, вероятность такого развития событий маловероятно.

Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков

Напомним, Манчестер Сити был наказан отстранением от участия в Лиге чемпионов и других турнирах под эгидой УЕФА на двухлетний срок – дисквалификация распространяется на сезоны 2020/21 и 2021/22.