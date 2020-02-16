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Манчестер Сіті ризикує втратити чемпіонство АПЛ сезону 2013/14

16 лютого 13:53 2895 Читать на русском
Манчестер Сіті ризикує втратити чемпіонство АПЛ сезону 2013/14
Манчестер Сіті, сезон 2013/14 / Фото Premier League

Схоже, Манчестер Сіті дорого поплатиться за ймовірні фінансові махінації.

Англійська футбольна ліга може позбавити Манчестер Сіті титула чемпіона АПЛ сезону 2013/14, повідомляє Dailymail.

Манчестер Сіті загрожує пониження в класі через порушення ФФП, – ЗМІ

Таке покарання пов'язане з порушенням фінансового фейр-плей "містянами" у 2012-2016 роках. Раніше УЄФА дискваліфікував Сіті з єврокубків на 2 наступні сезони та зобов'язав виплатити 30 млн євро штрафу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті звинувачують завищені сум від спонсорських контрактів, щоб приховати реальні збитки клубу.

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП

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Теги
Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія АПЛ Англійська футбольна ліга (EFL)
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