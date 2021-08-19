Манчестер Сити в коллаборации с Puma разработал новый комплект третьей формы команды на сезон 2021/22.

Зинченко повторил достижение Лужного в АПЛ

Экипировка выполнена в темно-синих цветах. Для презентации футболок привлекли несколько игроков команды Хосепа Гвардиолы, среди которых был также и один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко.

Напомним, Сити неудачно дебютировал в новом сезоне АПЛ. Действующий чемпион Англии на выезде уступил Тоттенхэму (0:1).

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