Манчестер Сіті розробив третій комплект форми – Зінченко долучився до презентації
06:00 - Читать на русском
Вболівальники Ман Сіті отримали можливість придбати новинку від улюбленого клубу.
Манчестер Сіті у колаборації з Puma розробив новий комплект третьої форми команди на сезон 2021/22.
Зінченко повторив досягнення Лужного в АПЛ
Екіпірування виконане у темно-синіх кольорах. Для презентації футболок залучили кілька гравців команди Хосепа Гвардіоли, серед яких був також і один з лідерів збірної України Олександр Зінченко.
Нагадаємо, Сіті невдало дебютував у новому сезоні АПЛ. Чинний чемпіон Англії на виїзді поступився Тоттенхему (0:1).
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