Манчестер Сіті у колаборації з Puma розробив новий комплект третьої форми команди на сезон 2021/22.

Зінченко повторив досягнення Лужного в АПЛ

Екіпірування виконане у темно-синіх кольорах. Для презентації футболок залучили кілька гравців команди Хосепа Гвардіоли, серед яких був також і один з лідерів збірної України Олександр Зінченко.

Нагадаємо, Сіті невдало дебютував у новому сезоні АПЛ. Чинний чемпіон Англії на виїзді поступився Тоттенхему (0:1).

Тоттенхем переміг Ман Сіті: Санту дебютував без сюрпризів, Менді зміцнює позиції Зінченка, а "містянам" потрібен Кейн