Матч против Тоттенхэма (0:1) в первом туре английской Премьер-лиги станет памятным для универсала Манчестер Сити Александра Зинченко.

Накануне 24-летний украинец вышел на замену вместо Мэнди на 79-й минуте встречи со "шпорами". Так начался пятый сезон Александра в АПЛ.

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Как сообщает Команда 1, подобное достижение среди украинских футболистов устанавливал только Олег Лужный. Зинченко все свои пять кампаний проводит в Манчестер Сити (62 матча), а вот легенда Динамо четыре сезона выступал в Арсенале и еще один – в Вулверхэмптоне, сыграв всего 81 поединок за два коллектива.

К слову, Александр Зинченко связан с "горожанами" контрактом до 30 июня 2024 года.

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