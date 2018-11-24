Манчестер Сити разгромил Вест Хэм, Ливерпуль в меньшинстве разбил Уотфорд: 13-й тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 13 тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас разошлись миром, Эвертон минимально одолел Кардифф, Фулхэм перестрелял Саутгемптон. Счета и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 13 тур

Брайтон – Лестер – 1:1

Голы: Мюррей, 15 – Варди, 79, (пен)

Удаление: Мэддисон, 28

Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Д. Силва, 11, Стерлинг, 19, Сане, 34, 90+3

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:0

Уотфорд – Ливерпуль – 0:3

Голы: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 89

Фулхем – Саутгемптон – 3:2

Голы: Митрович, 33, 63, Шюррле, 43 – Армстронг, 18, 53

Эвертон – Кардифф – 1:0

Гол: Сигурдссон, 59

Брайтон в большинстве не смог обыграть Лестер. На 15 минуте Мюррей вывел хозяев вперед в счете, а на 28 минуте "лисы" остались в меньшинстве из-за второй желтой карточку Мэддисона. Брайтон контролировал ситуацию, однако в конце матча пропустил с пенальти от Варди.



Манчестер Сити на выезде разгромил Вест Хэм. Результат был сделан еще в первом тайме, Давид Силва открыл счет в матче. А уже на 34 минуте "горожане" сделали свое преимущество разгромным благодаря голам Сане и Стерлинга, которые ассистировали друг другу. Лерой оформил дубль уже в конце матча, не оставив никаких шансов команде Ярмоленко. Отметим, что Зинченко попал в заявку Манчестер Сити, однако весь матч просидел на скамейке запасных.

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Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас разошлись безголевой ничьей. Подопечные Моуринью ничем не были лучше своих соперников, а потому "красные дьяволы" закономерно не смогли набрать три очка в поединке.



Ливерпуль в меньшинстве разгромил Уотфорд. Первый тайм прошел без голов, а вот во втором Салах по передаче Мане вывел мерсисайдцев вперед в счете. Чуть позже Арнольд удвоил преимущество "красных" красивым ударом со штрафного. Хендерсон на 82 минуте получил вторую желтую карточку, однако даже в меньшинстве Ливерпуль сумел забить усилиями Фирмино.

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Фулхэм в результативном поединке перестрелял Саутгемптон. Счет открыли "святые", а именно Армстронг на 18 минуте, однако до перерыва Митрович и Шюррле не только восстановили равновесие, но и вывели "дачников" вперед. В начале второго тайма Армстронг оформил дубль и снова сравнял счет, однако последнее слово было за Митровичем, который принес победу одним из аутсайдеров чемпионата.



Эвертон дома обыграл Кардифф. Единственный гол в матче провел Сигурдссон на 59 минуте.



Благодаря своим победам Манчестер Сити и Ливерпуль набрали по 35 и 33 очка соответственно и занимают 1 и 2 места. Манчестер Юнайтед с 21 очком расположился на 7 позиции, Эвертон на ступеньку выше с 22 зачетными балами. Брайтон и Лестер расположились в середине турнирной таблицы, Фулхэм благодаря своей победе поднялся с последнего места, Кардифф и Саутгемптон остаются в опасной зоне.