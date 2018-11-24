toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КАРПАТЫ - ДЕСНА АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

Манчестер Сити разгромил Вест Хэм, Ливерпуль в меньшинстве разбил Уотфорд: 13-й тур АПЛ, матчи субботы

19:26 24 Читати українською
Манчестер Сити разгромил Вест Хэм, Ливерпуль в меньшинстве разбил Уотфорд: 13-й тур АПЛ, матчи субботы
Давид Силва празднует забитый гол / Твиттер ФК Манчестер Сити

В рамках 13 тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас разошлись миром, Эвертон минимально одолел Кардифф, Фулхэм перестрелял Саутгемптон. Счета и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 13 тур

Брайтон – Лестер – 1:1

Голы: Мюррей, 15 – Варди, 79, (пен)

Удаление: Мэддисон, 28

Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Д. Силва, 11, Стерлинг, 19, Сане, 34, 90+3

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:0

Уотфорд – Ливерпуль – 0:3

Голы: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 89

Фулхем – Саутгемптон – 3:2

Голы: Митрович, 33, 63, Шюррле, 43 – Армстронг, 18, 53

Эвертон – Кардифф – 1:0

Гол: Сигурдссон, 59

Брайтон в большинстве не смог обыграть Лестер. На 15 минуте Мюррей вывел хозяев вперед в счете, а на 28 минуте "лисы" остались в меньшинстве из-за второй желтой карточку Мэддисона. Брайтон контролировал ситуацию, однако в конце матча пропустил с пенальти от Варди.

Манчестер Сити на выезде разгромил Вест Хэм. Результат был сделан еще в первом тайме, Давид Силва открыл счет в матче. А уже на 34 минуте "горожане" сделали свое преимущество разгромным благодаря голам Сане и Стерлинга, которые ассистировали друг другу. Лерой оформил дубль уже в конце матча, не оставив никаких шансов команде Ярмоленко. Отметим, что Зинченко попал в заявку Манчестер Сити, однако весь матч просидел на скамейке запасных.

Вест Хэм в Бундеслиге нашел замену Ярмоленко

Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас разошлись безголевой ничьей. Подопечные Моуринью ничем не были лучше своих соперников, а потому "красные дьяволы" закономерно не смогли набрать три очка в поединке.

Ливерпуль в меньшинстве разгромил Уотфорд. Первый тайм прошел без голов, а вот во втором Салах по передаче Мане вывел мерсисайдцев вперед в счете. Чуть позже Арнольд удвоил преимущество "красных" красивым ударом со штрафного. Хендерсон на 82 минуте получил вторую желтую карточку, однако даже в меньшинстве Ливерпуль сумел забить усилиями Фирмино.

Моуринью назвал Решфорда, Марсьяля и еще двух игроков бесхарактерными

Фулхэм в результативном поединке перестрелял Саутгемптон. Счет открыли "святые", а именно Армстронг на 18 минуте, однако до перерыва Митрович и Шюррле не только восстановили равновесие, но и вывели "дачников" вперед. В начале второго тайма Армстронг оформил дубль и снова сравнял счет, однако последнее слово было за Митровичем, который принес победу одним из аутсайдеров чемпионата.

Эвертон дома обыграл Кардифф. Единственный гол в матче провел Сигурдссон на 59 минуте.

Благодаря своим победам Манчестер Сити и Ливерпуль набрали по 35 и 33 очка соответственно и занимают 1 и 2 места. Манчестер Юнайтед с 21 очком расположился на 7 позиции, Эвертон на ступеньку выше с 22 зачетными балами. Брайтон и Лестер расположились в середине турнирной таблицы, Фулхэм благодаря своей победе поднялся с последнего места, Кардифф и Саутгемптон остаются в опасной зоне.

Англия13 турАмекс Стэдиум (Брайтон)

Брайтон - Лестер Сити: Суббота 24 ноября 2018

Брайтон
Матч окончен
1 : 1
Лестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Уотфорд Уотфорд Брайтон Брайтон Брайтон - Лестер Сити Вест Хэм - Манчестер Сити Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас Уотфорд - Ливерпуль Фулхэм - Саутгемптон Эвертон - Кардифф Эвертон Эвертон Вест Хэм Вест Хэм Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Саутгемптон Саутгемптон Кардифф Кардифф Кристал Пэлас Кристал Пэлас Лестер Сити Лестер Сити Фулхэм Фулхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
36
мин
Интер
21:30
Фрозиноне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук